Empoli-Juventus 0-2, le pagelle: meraviglia Chiesa, Danilo certezza. Vlahovic si perde

di Fabrizio Ponciroli

La Juventus vince 2-0 a Empoli in un match del terzo turno di Serie A, disputato allo stadio 'Castellani' della città toscana. A decidere la partita i gol di Danilo al 24' e Chiesa all'82'. In classifica i bianconeri salgono al 3° posto con 7 punti a -2 dalle milanesi, mentre l'Empoli resta fermo a zero.

PAGELLE JUVENTUS

PERIN 6 Come sempre, fa il suo. Non smette mai di incitare i compagni.

GATTI 6,5 Ruvido ma anche molto intraprendente. Si conquista un penalty con grande caparbietà. Fa tutto quello che serve.

BREMER 6 Insuperabile sulle palle alte. Non è molto fluido quando deve impostare.

DANILO 7 Solita prestazione maiuscola impreziosita da un gol da attaccante opportunista. Una presenza confortante.

MCKENNIE 6 Si propone in maniera continuativa.

MIRETTI 5,5 Potrebbe e dovrebbe fare di più. Deve imparare ad essere più concreto in zona gol (17’ st Pogba 6,5: sta bene e lo si vede. Gol annullato di grande fattura).

LOCATELLI 6 Prova ad orchestrare il gioco ma ci riesce a tratti. A volte è troppo timido nelle giocate.

RABIOT 6 Troppe pause all’interno della partita. La notevole fisicità lo aiuta a sbrogliare situazioni complesse.

KOSTIC 6,5 Finalmente scongelato. Qualche buona iniziativa e la solita predisposizione al cross. Utile (26’ st Cambiaso 6: porta sostanza e freschezza).

CHIESA 7,5 Meravigliosa prova, sempre nel vivo della manovra. Lotta come un leone e, alla fine, trova il meritato gol. Indiavolato (38’ st Kean sv).

VLAHOVIC 5,5 Parte convinto ma il rigore fallito sull’1-0 lo innervosisce. Troppa irruenza, si prende anche un giallo (26’ st Milik 6,5: lancia Chiesa per il 2-0 e colpisce una traversa).

ALLEGRI 6,5 Vittoria che porta serenità. Buona determinazione e voglia, da migliorare la gestione del pallone.

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Settembre 2023, 22:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA