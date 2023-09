La Juventus sbanca Empoli, il tifoso Oppini: "Ma qual è la vera squadra bianconera?"

di Francesco Oppini

Dopo la convincente prova ad Empoli nella terza giornata di Serie A, condita da un rotondo 0-2 siglato Danilo e Federico Chiesa, la domanda sorge spontanea: la vera Juventus 2023/24 è quella vista a Udine o in casa con il Bologna?

I tre punti appena guadagnati senza rischi contro un modesto Empoli davanti ai propri tifosi, riaprono ovviamente il dibattito, soprattutto per le due frangenti più accanite, ovvero quelle degli Allegri Out o degli Allegriani a prescindere. Quello che conta adesso, però, proprio a ridosso della sosta per le nazionali è che questa vecchia signora, cambiata pochissimo rispetto alla stagione passata, sia a quota sette punti, a due distanze dalle milanesi Inter e Milan, che hanno aperto la stagione in campionato con prestazioni assolutamente incoraggianti e perché no, alla ripresa con il derby milanese alle porte, sperare in un aggancio alla testa della classifica (Lazio permettendo) non sarebbe poi così folle.

Insomma, il campionato è appena iniziato ma questa sosta forse arriva nel momento in cui squadre, tifosi e non solo stanno iniziando a prenderci gusto e a scaldare i motori. Peccato!

