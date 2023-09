La prima Italia di Spalletti, le convocazioni: Zaccagni e Zaniolo tornano in Nazionale, out Bonucci, Jorginho e Verratti

di Redazione Web

In attesa della fine della terza giornata di Serie A, occhi puntati sulla nuova Italia di Luciano Spalletti. Dopo le tanto discusse dimissioni di Roberto Mancini, volato in Arabia Saudita, cresce sempre di più la curiosità attorno al nuovo ciclo del ct Spalletti.

E per la prima volta nella sua carriera, ecco che arriva la lista dei convocati per i prossimi due impegni della Nazionale di calcio. Il nuovo commissario tecnico ha diramato le sue scelte e non mancano le novità.

La nuova Italia di Spalletti

Tornano in gruppo, dopo le recenti esclusioni, Nicolò Zaniolo, Mattia Zaccagni e Gianluca Mancini. Prima convocazione per Nicolò Casale. Esclusi tre senatori come Bonucci, Jorginho e Verratti.

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Nicolò Casale (Lazio), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Gianluca Mancini (Roma), Alessio Romagnoli (Lazio), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Roma);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Monza), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Wilfried Gnonto (Leeds), Ciro Immobile (Lazio), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Aston Villa).

