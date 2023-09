Europei di volley femminili, Italia eliminata in semifinale: la Turchia vince 3-2

di Massimo Sarti

L'Italia della pallavolo femminile spreca troppo e si fa sorprendere dalla Turchia nella semifinale di Bruxelles, persa 2-3 (25-18, 23-25, 25-15, 22-25, 6-15). Non basta alle azzurre di Davide Mazzanti dominare per due set: svanisce per loro il sogno d'oro agli Europei. L'Italia dovrà accontentarsi della finalina per il bronzo, domenica alle 16 sempre a Bruxelles, contro la perdente dell'altra semifinale Serbia-Olanda. La finalissima verrà invece disputata dalla Turchia, sempre domenica alle 19.30.

PRIMO SET – Prima partita in trasferta per le azzurre, al Paleis 12 di Bruxelles, dove la maggior parte dei tufosi sono turchi. La squadra è allenata dall'italiano Daniele Santarelli e presenta due bocche da fuoco come l'opposto naturalizzato Varegas e la schiacciatrice (in realtà sarebbe un opposto) Karakurt, ben conosciuta dal nostro campionato. Davide Mazzanti conferma il 6+1 titolare, quindi con Antropova in campo ed Egonu in panchina. Siamo in semifinale e c'è grande equilibrio, si gioca punto a punto ad altissimo livello. La Turchia prende più volte un paio di punti di vantaggio, ma viene rintuzzata dall'Italia. Mazzanti opera il suo classico doppio cambio, con Egonu e Bosio al posto di Orro e Antropova. Si rimane in equilibrio sino al 16-16, poi pian piano Sylla e compagne allungano, con Egonu e Pietrini. Poi si scatena Danesi, in attacco e a muro. Un fantastico turno in battuta di Egonu (con anche un ace) porta le azzurre sul 24-17, set poi chiuso da Antropova sul 25-18. Limitata, e molto, la temuta Vargas.

SECONDO SET – L'inizio di parziale è da incubo per le azzurre, che commettono errori anche banali in tutti i fondamentali. Dall'altra parte Karakurt furoreggia, assistita dalla centrale Erdem, esperta capitana della Turchia, avanti 3-9 contro un'Italia che vede ora Egonu in campo al posto di una Antropova non certo nella migliore serata. L'Italia si riavvicina sul 10-13 (muro Danesi su Vargas), ma soffre in ricezione e sul 15-20 per le turche il set sembra andato. Ma qui parte la rimonta delle ragazze di Mazzanti. Da 19-23 a 22-23 con una schiacciata di Egonu, una di Lubian e un ace di Egonu, che però sbaglia la battuta successiva (22-24). Erdem dai nove metri regala il 23-24 alle azzurre, ma al secondo set-point la Turchia fa centro con un muro della centrale Gunes su Pietrini.

TERZO SET – Resta Egonu nel 6+1 azzurro che torna in campo dopo la pausa lunga. E i risultati si vedono: solendido un diagonale di Paola, quasi nei tre metri avversari. Ma sono le “bande” Sylla e Petrini a partire a mille. L'Italia scappa 9-5 e costringe Santarelli al time-out, che si ripete sul 12-7 per le ragazze di Mazzanti, a bersaglio con Lubian ed Egonu. Allunga l'Italia, che sale nei palloni toccati a muro, in ricezione e in difesa, con il libero Fersino e un bel giro dietro di Parrocchiale. Lubian colpisce e l'Italia doppia la Turchia sul 20-10. Entra Antropova al posto di Sylla in battuta e la naturalizzata azzurra spara un ace e propizia un punto di Pietrini (23-12). Un errore in battuta dell'esuberante (anche troppo...) Karakurt regala all'Italia il 25-15 che permette alle azzurre di riportarsi avanti.

QUARTO SET – L'Italia lo gioca per la prima volta in questo Europeo. La Turchia vuola dare tutto per rimettere in piedi il match. Le azzurre provano a scattare 5-3, ma non riescono ad allungare nel punteggio. Segue una fase equilibrata, con la squadra di Mazzanti che fa un po' di fatica a mettere palla a terra. L'Italia ha il suo momento migliore del parziale quando dal 14-13 si porta sul 17-13, con i punti di Egonu, Sylla (muro) e Danesi (ace). Sembra essere il preludio ad un allungo decisivo, in realtà la Turchia tiene botta e comincia a rimontare. Si scatena Vargas, cui la regista si affida costantemente. Un errore di Egonu porta il punteggio sul 20-20. Prosegue il duello tra le opposte Egonu e Vargas, ma è la naturalizzata turca a realizzare i punti del 22-24. Le nostre avversarie chiudono sul 22-25. Si va al tie-break.

QUINTO SET - Tie break a due facce. La prima parte con grande equilibrio sino al 5-5, con Orro che si affida a Danesi, Sylla ed Egonu. Ma la Turchia ha una scatenata Vargas (tanto strapotente, quanto strafottente...) che porta le sue compagne sul 5-8. Un errore punto di Egonu fa 5-9. L'Italia si spegne, manca la ricezione e scende la qualità della regia di Orro. La Turchia si invola sino al 5-13. Troppi errori da parte di Sylla e compagne e Karakurt fa esplodere il palazzo di Bruxelles pieno di tifosi turchi con il 6-15 conclusivo. Per l'Italia è una grande delusione.

