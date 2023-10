Samuel Dilas, morto il cestista 24enne: era in fin di vita da venerdì. «Malore e trombi dopo una polmonite»

di Redazione web

Non ce l'ha fatta Samuel Dilas, il ragazzo di 24 anni, pivot del Lumezzane basket (formazione bresciana militante in Serie B nazionale) che era ricoverato da venerdì a Brescia dopo un malore: il giovane cestista, nato a Varese e cresciuto cestisticamente a Reggio Emilia, è morto oggi dopo che nelle ultime settimane era stato ricoverato per una polmonite.

Morto a 24 anni

Dopo essere stato dimesso è nuovamente stato ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di terapia intensiva per un malore pare a causa di diversi trombi che si sono diffusi nel corpo. L'atleta era stato sottoposto anche ad un disperato intervento chirurgico. Ad annunciare il decesso è stato il Lumezzane basket che aveva chiesto ed ottenuto il rinvio della partita odierna di campionato. «Siamo profondamente addolorati e sconvolti», spiega la società bresciana.

Chi era Samuel Dilas

Cresciuto a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, pivot di 206 centimetri, aveva accusato dolori alle gambe poche ore dopo essere stato dimesso dallo stesso ospedale nel quale era rimasto ricoverato due settimane a causa di una polmonite.

Il sindaco: speravamo nel miracolo

«Lasciare questa terra così giovani è qualcosa di troppo triste da concepire. Non esisteranno mai le parole giuste davanti a simili ingiustizie». Lo ha dichiarato il sindaco di Lumezzane Josehf Facchini commentando la morte del cestista 24enne Samuel Dilas, giocatore della compagine bresciana Lumezzane Basket, stroncato due giorni il malore che aveva accusato venerdì. «In queste ore tanti di noi hanno sperato nel miracolo e auspicato che la situazione volgesse al meglio, ma il destino ha voluto diversamente» ha aggiunto il sindaco del paese in provincia di Brescia.

