Eurolega, tonfo a sorpresa per l'Olimpia Milano: dominata a Kazan 97-71

Disfatta in quel di Kazan. L'Olimpia si arrende ad uno strepitoso Unics (97-71 il finale), subendo la seconda sconfitta stagionale in Eurolega (8-2 l'attuale record dei biancorossi). Milano viene stritolata dalla super aggressiva difesa russa. In attacco, la squadra di Messina non trova le sue solite certezze e subisce una vera e propria lezione dalla squadra di casa, guidata da Canaan (22 punti) e dall'ex Roma, Treviso e Brindisi Brown (19). Solo Shields riesce a trovare qualche buon canestro (10). Buon avvio dei biancorossi ma l'Unics risponde colpo su colpo. Dopo i primi 10', equilibrio in campo (19-17 Unics). Di colpo, i russi inseriscono le marce alte. Arrivano tante triple da parte dei padroni di casa mentre l'Olimpia litiga con il canestro. All'intervallo, +11 Unics. Nel terzo periodo, i biancorossi vanno completamente in tilt. Coach Messina le prova tutte per scuotere la sua squadra ma l'Unics è on fire. Milano sprofonda anche ad oltre 20 punti di svantaggio. L'ultimo periodo non ha nulla da regalare, se non qualche azione spettacolare dei russi. Schiaffo pesante in pieno volto per l'Olimpia. Domani altra gara delicata in terra russa. Milano va visita allo Zenit con il chiaro obiettivo di riscattare la pesante sconfitta patita a Kazan.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Novembre 2021, 08:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA