Olimpia Milano e Moraschini si dicono addio dopo quasi tre anni: risolto il contratto

Sfida di cartello al Forum. Stasera (palla a due alle 20,30) l'Olimpia ospita il Bayern Monaco. Il ricordo va immediatamente ai playoff di Eurolega della scorsa stagione con il successo dei biancorossi per 3-2 e il conseguente accesso alle Final Four. La sfida odierna è ricca di significato. Milano, battendo i bavaresi, sarebbe certa di un posto tra le prime quattro di Eurolega e avrebbe il fattore campo a favore. Inoltre, potrebbe continuare la caccia al terzo posto finale in regular season.

Partita decisiva anche per il Bayern che è in piena lotta per un posto nei playoff (attualmente è ottavo). All'andata, i tedeschi si sono imposti 83-77. Coach Messina predica massima attenzione: «Giochiamo la prima di due partite complesse in una settimana molto importante per il nostro futuro. Vorremmo dare continuità alla bella partita giocata a Istanbul, migliorando ancora la qualità del nostro gioco, ad esempio il movimento di palla, la ricerca dell'uomo libero. È importante continuare a migliorare. Il Bayern è una squadra molto preparata, dura sia mentalmente che fisicamente e quindi ci aspettiamo un compito molto difficile».

Tutti a disposizione di coach Messina con Shields, Datome e MItoglou sempre più vicini al top della forma. Gara particolare per Delaney che, proprio con la casacca del Bayern Monaco, ha fatto il suo esordio in Eurolega (stagione 2013-14).

Intanto è terminata l'avventura all'Olimpia di Moraschini (iniziata nell'estate del 2019). La 31enne ala azzurra, attualmente squalificata per doping, ha risolto il suo contratto con la società milanese: «La Pallacanestro Olimpia Milano e Riccardo Moraschini hanno risolto in anticipo il contratto che sarebbe comunque scaduto il prossimo 30 giugno», il comunicato ufficiale del club biancorosso. Il prossimo anno ricomincerà altrove.

