Internazionali d'Italia, Sinner si allena con Nadal. E tre azzurri volano nel main draw

Molti match - e altrettanti allenamenti - nel primo weekend degli Internazionali Bnl d’Italia nell’insolita veste a porte chiuse. Diversi big hanno già testato la terra rossa del Foro Italico, da Rafa Nadal agli azzurri Fognini e Berrettini. Il campione maiorchino ha giocato un set sul Campo Centrale con il giovane altoatesino Jannik Sinner: il risultato è ignoto e gli unici a poter godere dello spettacolo sono stati i rispettivi coach, Riccardo Piatti e Carlos Moya. Scambi certamente preziosi per l’azzurro, atteso già domani all’esordio in serata sul Campo Pietrangeli (non prima delle 19), contro il francese Paire.



Primi palleggi sul rosso romano anche per il beniamino di casa Matteo Berrettini, in tabellone nel torneo della sua città come testa di serie numero 4, e per Fabio Fognini, al rientro dopo il lungo stop e l’intervento alle caviglie e reduce dalla netta e prematura sconfitta all’esordio nel torneo di Kitzbuhel. Il ligure (n.7 del seeding) si è allenato nel caldo pomeriggio romano con il suo coach Corrado Barazzutti (già capitano di Davis). In campo domani anche Gianluca Mager (opposto al bulgaro Dimitrov), Stefano Travaglia (contro lo statunitense Fritz) e Lorenzo Sonego (contro il georgiano Basilashvili). Tra le donne, attesa per Camila Giorgi, che aprirà il programma serale del Campo Centrale contro l’ucraina Yastremska, e per Jasmine Paolini (contro la lettone Sevastova).



Le qualificazioni sono entrate oggi nel vivo con le sfide decisive per l’ultimo turno, che metterà in palio un posto nel main draw. Fari puntati sui 18enni Giulio Zeppieri e Lorenzo Musetti, vincenti rispettivamente sul boliviano Dellien e sull’argentino Mayer e attesi domani in un derby per l’accesso al tabellone principale. Avanti anche Marco Cecchinato, che ha superato l’americano Klahn e sfiderà domani lo slovacco Kovalik. Tra le donne, invece, nessuna italiana è riuscita a superare le qualificazioni. Saranno dunque tre le azzurre nel tabellone principale, con Elisabetta Cocciaretto oltre a Giorgi e Paolini. Ultimo aggiornamento: Domenica 13 Settembre 2020, 20:24

