Tamberi, oro o mai più: «Vinco i Giochi e poi sogno Italia'S Got Talent come Federica Pellegrini»

Ultimo aggiornamento: 14:35

Adesso si sta allenando a Cipro in vista della prossime sfide.non molla mai, anche dopo il fantastico 2,32 metri ache gli è valso il titolo europeo indoor di salto in alto.«Sono reduce dalla Milano School Marathon, una parentesi fantastica con i bambini. Ora mi rituffo negli impegni agonistici».«Il 18 maggio sarò a Shanghai in Cina, ma punto molto sul Golden Gala di Roma a inizio giugno. Per me è il massimo gareggiare in casa. Quindi Diamond League a Zurigo e i mondiali di Doha come target finale».«Dopo quello che mi è successo alla vigilia di Rio, mi pare facile rispondere una medaglia d'oro Tokyo 2020: il sogno olimpico resta il più importante. Lavoro per questo».«È già un'emozione arrivarci, è una gara differente da tutte le altre. Conterà tantissimo anche gestire le emozioni e le tensioni».«L'australiano Brandon Starc sicuramente come il giapponese Toha che salterà in casa. Poi le medaglie olimpiche di Rio».«Prima del mio infortunio ero iscritto ad Economia, poi avevo mollato per la riabilitazione. Ora sono iscritto alla Luiss con una borsa di studio. Ho appena superato l'esame di ecnomia aziendale con 25. Sono contento. Nei momenti liberi da allenamenti e gare, amo studiare».«Non direi di no. Mi piace Italia's Got Talent e mi piacerebbe il ruolo di giudice che ha adesso Federica Pellegrini. E' una trasmissione dove emerge il talento».«La barba a metà è un rito ormai di cui non posso fare a meno. A volte mi sono inventato treccine o altro. Magari vi soprendo...».