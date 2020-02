Sci, domenica ad Ovindoli il trofeo Lgs Informatica con i migliori baby e cuccioli del centro Italia

Si svolgerà domenica 23 febbraio ad OVINDOLI MONTE MAGNOLA la prima edizione del TROFEO LGS INFORMATICA con la disputa di uno Slalom Gigante Intercomitati sulla pista Montefreddo-Settebello, riservata alle categorie Baby 1 - 2 e Cuccioli 1 - 2 dei Comitati Regionali Lazio e Sardegna, Abruzzese, Umbro-Marchigiano, Campano-Pugliese, Molisano, Calabro-Lucano e Siciliano della FISI.



La gara, che metterà in mostra tutti i migliori atleti del Centro Italia nati tra il 2011 e il 2008, è uno degli incontri che già da qualche stagione si organizzano per consentire un confronto interregionale, in vista degli impegni a livello nazionali che si svolgeranno nei mesi di marzo ed aprile.



L’evento, che vede l’abbinamento del brand LGS Informatica, sarà caratterizzato anche dal sostegno che gli organizzatori forniranno alla Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica Onlus, donando parte del ricavato delle iscrizioni al progetto “SERVIZIO ALLA RICERCA COLTURE PRIMARIE 6”.



«Nonostante le tante difficoltà che questa stagione ci sta riservando dovute alla carenza di innevamento, grazie al lavoro effettuato nelle scorse settimane dalla Monte Magnola Impianti, possiamo garantire il regolare svolgimento della manifestazione», ha dichiarato Andrea Ruggeri, Direttore Generale dello Sci Club Orsello Magnola, che poi ha aggiunto: «Ci aspettiamo una grande partecipazione da parte di tutti i Comitati del Centro Italia, per garantire un livello elevato della competizione ed un confronto che sia utile a preparare questi piccoli atleti per gli impegni agonistici nazionali dei prossimi mesi».



La manifestazione organizzata dallo SCI CLUB ORSELLO MAGNOLA in collaborazione con il Comitato Lazio e Sardegna della FISI, prevede anche l’attribuzione del Trofeo LGS Informatica al Comitato Regionale che totalizzerà con tutti i propri atleti il maggior numero di punti con classifica di Coppa del Mondo. Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Febbraio 2020, 20:57

