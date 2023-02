Ryan Keeler morto, la promessa del football ameriacano aveva 20 anni: ancora sconosciuta la causa del decesso

di Redazione web

Lutto nello sport Usa. Ryan Keeler, promessa del football americano e giocatore dell'Università di Las Vegas (UNLV) è morto a 20 anni. La tragica notizia è stata riferita dalla scuola che Ryan frequentava al secondo anno.

L'allenatore: «Persona, studente e compagno di squadra incredibile»

«Siamo devastati per aver perso un membro della nostra famiglia», ha detto in una nota Barry Odom, l'allenatore di football dell'UNLV. «Anche se ho avuto l'onore di conoscere Ryan solo da un paio di mesi, si è già distinto per il nostro staff tecnico come una persona, studente e compagno di squadra incredibile. Le nostre condoglianze e preghiere vanno alla famiglia di Ryan mentre ci addoloriamo insieme a loro per questo tremenda perdita».

Ancora sconosciuta la causa della morte

Ancora sconosciuta la causa della morte di Keeler, da quest'anno alla UNLV dopo essersi trasferito dalla Rutgers prima dell'inizio della stagione. Il compagno di squadra di Keeler,Adam Plant Jr., ha condiviso una serie di foto c giocatore su Twitter sulla scia della notizia, condividendo che è "senza parole" alla morte di Keeler.

