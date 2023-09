Scoppia la pallavolo mania, l'ItalVolley vola in semifinale: a Roma scatta la corsa ai biglietti

Il 12 settembre per l'Italia è stato un giorno speciale: la squadra di pallavolo maschile si è guadagnata la semifinale con la Francia dei Campionati Europei che verrà giocata a Roma giovedì 14 settembre al Palazzo dello Sport dell'Eur.

Una sfida che si preannuncia spettacolare, vista la forza dei rivali, ma sicuramente la spinta del tifo di casa può fare la differenza. E l'euforia attorno alla l'ItalVolley ha fatto scattare la corsa ai biglietti per non perdersi il match valido per l'accesso alla finale.

Italia-Ucraina 2-1, le pagelle: Frattesi imperiale, Raspadori litiga col pallone. Donnarumma fa il suo

Romania-Kosovo sospesa, i tifosi di casa cantano «il Kosovo è Serbia» e i giocatori escono dal campo

Pallavolo mania a Roma: parte la caccia ai biglietti

Dopo cinque set, l'Italia è riuscita a sconfiggere l'Olanda con un tie-break 3-2. Così è iniziata la corsa ai biglietti per la semifinale.

I biglietti stanno andando a ruba e una volta terminati non ci sarà nessuna possibilità di acquistarne altri. Dunque, la vendita dei tagliandi su ticketone.it è quasi sold out.

FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN

LEGGI ANCHE: – Italia Volley, la scena della gomma da masticare non passa inosservata. Cosa fa l’allenatore Fefè De Giorgi per esultare

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Settembre 2023, 10:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA