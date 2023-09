Italia-Ucraina 2-1, le pagelle: Frattesi imperiale, Raspadori litiga col pallone. Donnarumma fa il suo

di Fabrizio Ponciroli

L'Italia non sbaglia e, a San Siro, batte l'Ucraina per 2-1. Grande protagonista della prima vittoria azzurra di Spalletti è il nerazzurro Frattesi. Dopo il pareggio con la Macedonia del Nord gli azzurri salgono a 7 punti in classifica nel girone C agganciando proprio l'Ucraina e la Macedonia che supera Malta, ma con una partita in meno per l'Italia, quattro giocate. Prima l'Inghilterra a 13 punti in cinque gare.

LE PAGELLE DELL'ITALIA

DONNARUMMA 6,5

San Siro, sponda rossonera, non lo ama. Si concentra sul campo e fa il suo in maniera impeccabile.

DI LORENZO 6

Saggezza tattica e spirito di sacrificio. Solo sull’azione del gol ucraino è un pizzico in ritardo e viene castigato.

SCALVINI 6,5

Abilissimo di testa, si fa trovare pronto. Anche nelle situazioni più caotiche non perde la calma.

BASTONI 7

Un paio di chiusure di altissimo livello e la solita capacità di impostare con semplicità ed efficacia.

DIMARCO 6,5

Solito stantuffo sulla sua fascia di competenza. Sul gol dell’Ucraina non è particolarmente reattivo (12' st Biraghi 6: porta sostanza e freschezza).

BARELLA 6,5

Gioca sempre a testa alta e fa girare la palla con enorme qualità. Peccato per la poca fortuna al tiro (38' st Cristante sv).

LOCATELLI 6,5

Tocca un’infinità di palloni e li distribuisce anche bene.

FRATTESI 8

Segna due gol di pregevole fattura che fanno esplodere San Siro. Corre senza sosta e crea continuamente scompiglio nella difesa ucraina. Ovunque.

ZANIOLO 7

Ottimi spunti e anche una sana voglia di dare una mano in fase difensiva. Si applica nel modo giusto (27' st Orsolini 5,5: eccessivamente teso).

RASPADORI 5,5

Spalletti gli dà una grossa chance. Ottimo l’impegno ma, davanti alla porta, è clamorosamente impreciso. Rimandato (27' st Retegui 6: qualche spunto).

ZACCAGNI 6

Suo l’assist che porta al gol di Frattesi. Per il resto non incide come vorrebbe Silenziato (12' st Gnonto 6: meglio rispetto a Skopje).

SPALLETTI 6,5

A tratti, un’Italia scintillante. Fragile difensivamente ma con ampi margini di miglioramento. Una vittoria che scaccia, per il momento, la paura.

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Settembre 2023, 22:55

