Giro dei Paesi Baschi, caduta choc di Vingegaard che si frattura clavicola e costole: portato via in ambulanza

Attimi di paura al Giro dei Paesi Baschi. Nel corso della quarta tappa una caduta nelle fasi finali ha visto coinvolti alcuni big come Jonas Vingegaard, Primoz Roglic e Remco Evenepoel, oltre a Mattias Skjelmose e Jay Vine. Ad avere la peggio è stato il primo, che è scivolato finendo contro un masso. Il campione danese, vincitore degli ultimi due Tour De France, è stato subito soccorso, immobilizzato e poi caricato sull'ambulanza.

Addy Engels, direttore sportivo del Team Visma, ha poco dopo rassicurato: «Per fortuna era cosciente quando siamo arrivati da lui». In serata poi la diagnosi: frattura della clavicola e diverse costole rotte. Stagione non a rischio quindi per il danese, che potrebbe recuperare proprio per il prossimo Tour. Anche Roglic ed Evenepoel si sono ritirati per andare in ospedale e verificare le loro condizioni, ma hanno subito rassicurato tutti e il rientro alle corse avverrà nelle prossime settimane.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Aprile 2024, 08:15

