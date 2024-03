Antidoping a sorpresa, 130 ciclisti si ritirano dalla gara nello stesso momento: forature e incidenti simulati per evitare i controlli

Pronti, partenza, via. Cominciano la gara di ciclismo in 182 ma arrivano in 52. E gli altri 130? Incidenti, forature, il peggio del peggio insomma, tutti insieme. Ma prove non ce ne sono. Il motivo non è un calamità soprannaturale, ma una calamità (per gli scorretti) medico-sportiva. All'annuncio dei controlli antidoping a sorpresa, infatti, durante la competizione in molti si sono ritirati. È successo in Spagna, a Villena, dove era in corso la sesta prova della XL Torneo Interclubs Valle del Vinalopo.

A darne notizia è stato Ciclo 21, portale spagnolo dedicato al ciclismo. Secondo il sito, non è la prima volta che ciò accade. La presenza (o semplicemente le voci) di controlli antidoping in questi eventi di solito provocano valanghe di ritiri o no-show alla partenza. In questo caso le voci non c'erano state e la CELAD (Commissione Spagnola per la Lotta al Doping nello Sport) ha effettuato vari test su diversi partecipanti.