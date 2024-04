Parigi-Roubaix, maxi caduta: 20 corridori coinvolti, Viviani in ospedale e Milan costretto al ritiro

La madre di tutte le classiche, la Parigi-Roubaix è cominciata con una caduta che ha coinvolto diversi atleti in gara. Dopo circa un'ora e mezza di corsa, venti ciclisti sono entrati in contatto e sono finiti a terra con l'italiano Elia Viviani che ha avuto la peggio. Il corridore classe 1989 è stato costretto a ritirarsi ed è stato trasportato all'ospedale più vicino in ambulanza. Anche Jonathan Milan è stato coinvolto nello scontro ed è stato costretto a lasciare la gara.

Ciclismo, oggi la Parigi-Roubaix. Moser: «Ora in gruppo non potrei mai correre. La chicane? Una fesseria»

Le preoccupazioni alla vigilia

La "Gara delle pietre", così è chiamata la Péarigi-Roubaix a causa dei tanti tratti che presentano ciottoli all'interno del percorso. Questi sono ben 29, con un totale di 53 km su una superficie non regolare. Il tratto che porta alla foresta di Arenberg, poi, ha fatto preocccupare gli organizzatori nei giorni precedenti l'inizio della gara. Per evitare cadute nei pressi del bosco, il tratto è stato modificato inserendo una chicane.

Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Aprile 2024, 14:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA