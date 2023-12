Rohan Dennis, i precedenti: da O.J. Simpson a Pistorius, i campioni che uccidono le donne

È notizia di oggi l'arresto del campione di ciclismo Rohan Dennis in Australia per aver investito e ucciso la moglia Melissa Hoskings. Secondo le autorità sarebbe stato un gesto volontario. La polizia sostiene che Dennis era alla guida del furgone che la sera del 30 dicembre ha investito sua moglie a pochi metri dalla casa di famiglia ad Adelaide. I servizi di emergenza sono stati chiamati sul posto nel lussuoso sobborgo di Medindie intorno alle 20 di ieri. Hoskins, 32 anni, è stata trovata con gravi ferite e portata d'urgenza al Royal Adelaide Hospital, dove è morta.

Non sarebbe il primo caso in cui un campione si macchia del delitto della propria compagna o moglie. Il caso O.J. Simpson è il più eclatante. Un caso giudiziario che ha tenuto banco in America per lunghi anni. Senza dimenticare Oscar Pistorius, l'atleta senza gambe che sparò e uccise la moglie in Sudafrica.