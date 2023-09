MotoGP Barcellona, le pagelle: Aleix Espargarò e Aprilia regali, Bagnaia scioccato

di Daniele Petroselli

E' Aleix Espargarò il vincitore del GP di Catalogna per la classe MotoGP.

A.ESPARGARO' - voto 9: dopo la Sprint Race fa sua anche la gara principale, con un'Aprilia che si è dimostrata davvero imprendibile in Spagna. Che sia il segno di una rimonta clamorosa? A Noale lo sperano, intanto si godono un Aleix davvero incredibile. REGALE

VINALES - voto 8: ha provatyo subito a dettare il ritmo e per oltre metà gara ha cullato il sogno di vittoria, poi però ha dovuto arrendersi a un Espargarò arrembante e a una gomma anteriore molto usurata. Bravo lo stesso, perché ha dato un grande spettacolo. ARREMBANTE

OLIVEIRA - voto 7: comincia alla grande, mettendosi subito in coda alle Aprilia ufficiali, poi il ritmo cala e subisce il sorpasso di Martin ma comunque riesce a tenere un ottimo ritmo che gli permette di chiudere in quinta posizione. Una prova davvero di sostanza. SORPRENDENTE

MARTIN - voto 7: con l'incidente choc di Bagnaia diventa lui uno dei piloti favoriti per la rimonta iridata, ma lo spagnolo alla fine agguanta "solo" un podio. Ma contro queste Aprilia era difficile fare di meglio. Adesso però se vuole giocarsi la grande chance deve cambiare ritmo. CONCRETO

QUARTARARO - voto 6,5: cominciare dai bassifondi e ritrovarsi in top-ten non è male, soprattutto per una Yamaha in grossa difficoltà. Bravo il francese ha tirare fuori tutto l'orgoglio possibile. Certo è che sono lontani i tempo in cui trionfava a Barcellona. ORGOGLIOSO

BEZZECCHI - voto 5: pronti-via viene coinvolto nel maxi-incidente creato da Bastianini, poi nella ripartenza sembra proprio avere difficoltà nette nel rimanere nel gruppo dei migliori. Peccato perché poteva essere una buona chance per tenere il ritmo di Martin in chiave Mondiale. SFORTUNATO

BASTIANINI - voto 4: partenza a fionda ma troppo ottimistica la staccata, tanto che ha falciato diversi piloti tra cui Bezzecchi. Cosi proprio non va. Serviva più calma. INGENUO

BAGNAIA - voto sv: una via caotico, ma lui tiene la testa e poi quell'high side improvviso che lo catapulta in aria e in mezzo alla pista. Viene centrato alle gambe ma fosse successo un attimo prima mentre girava sarebbe stato colpito sul casco. Ora ci sarà da valutare l'entità dell'infortunio, che rischia di metterne a rischio le chance iridate, ma viene da pensare che poteva andare molto peggio. SCIOCCATO

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Settembre 2023, 15:57

