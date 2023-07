Mondiali di nuoto, il gesto inaspettato di Michael Phelps dopo che il suo record del mondo è stato stracciato dal francese

Con i mondiali di nuoto di Fukuoka ancora in corso fino al 30 luglio, abbiamo già potuto assistere alla straordinaria prestazione del nuotatore francese Léon Marchand, che ha conquistato la medaglia d'oro nei 400 metri misti, superando il leggendario campione del mondo Michael Phelps.

Michael Phelps, il record stracciato

Quest'ultimo, noto anche come il "proiettile di Baltimora", aveva mantenuto il primato mondiale in quella specialità per ben quindici anni.

