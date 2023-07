Razzismo e sessismo in telecronaca, Leonarduzzi si difende: «È un complotto contro di me». Quel precedente nel 2020

Commenti razzisti e sessisti durante la telecronaca della finale dei Mondiali del trampolino femminile sincronizzato, in onda su Rai Play 2, da parte dei telecronisti Lorenzo Leonarduzzi e Massimiliano Mazzucchi sono stati denunciati da parte di telespettatori alla tv pubblica. Una telecronaca che è costata caro ai due telecronisti, dato che la Rai è intervenuta subito prendendo provvedimenti dopo la denuncia prima sui social e poi all'Agcom.

«Commenti sessisti, razzisti e body shaming ai Mondiali di nuoto», telecronisti Rai nella bufera

La Rai ha infatti avviato una procedura di contestazione disciplinare nei confronti del giornalista di Rai Sport Leonarduzzi e tutti i provvedimenti necessari per il collaboratore tecnico Massimiliano Mazzucchi. «Un giornalista del Servizio Pubblico non può giustificarsi relegando ad una 'battuta da bar' quanto andato in onda - afferma l'Ad Roberto Sergio -. Ho dato mandato agli uffici preposti di avviare la procedura di contestazione disciplinare e ho chiesto al direttore di Rai Sport Iacopo Volpi che faccia rientrare dal Giappone immediatamente il telecronista e il commentatore tecnico».