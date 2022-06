Palinsesti Rai, big confermati: Amadeus superstar. Nuovi programmi in vista per Elisa Isoardi e Alessia Marcuzzi

I Mondiali di calcio in Qatar - dal 22 novembre al 18 dicembre - sono l’appuntamento più importante degli eventi televisivi targati Rai da qui alla fine dell’anno. Purtroppo l’Italia non ci sarà ma i telespettatori potranno gustarsi uno spettacolo unico. Torna in Rai la Coppa Davis. Per il resto grande sforzi prodotti dai nuovi direttori di genere per allestire dei palinsesti ricchi e di interesse. Oltre ai campioni degli ascolti sono diverse le novità, soprattutto su Rai2, una rete in cerca di rilancio che ha in Stefano De Martino la sua icona. In pratica la rete diventa un laboratorio delle idee. Da segnalare due grandi ritorni sul piccolo schermo. Dopo l’estate di Caterina Balivo ecco che tornano in conduzione Elisa Isoardi e Alessia Marcuzzi.



INTRATTENIMENTO PRIME TIME – Amadeus resta la punta di diamante di Rai1. Oltre al suo quarto Sanremo (dal 7 febbraio) e ai Soliti Ignoti lo vedremo il sabato sera (17 e 24 settembre e 1° ottobre) dall’Arena di Verona, il 12 dicembre con Sanremo Giovani e nella notte di Capodanno con il tradizionale L’Anno che verrà. Conferme anche per Roberto Bolle a Capodanno e per i senatori Milly Carlucci (Ballando dall’8 ottobre) e Carlo Conti (Tale e Quale dal 30 settembre). Una prima serata Show (il 16 settembre) anche per la Domenica In di Mara Venier. E novità Go Gianni Go, one-man-show con Gianni Morandi il 19 dicembre. Sbarca su Rai2 Paolo Conticini nella fascia access prime time dal 10 ottobre al 18 novembre con Una scatola al giorno. Un pacco gigante misterioso che deve essere indovinato. Confermato l’Almanacco di Drusilla prima del Tg2 delle 20:30. Mara Maionchi arriva su Rai2 in prima serata dal 12 settembre con “Nudi per la vita”, un inedito docu-reality in quattro episodi. Mentre dal 26 settembre fino al 31 ottobre tocca a Stefano De Martino con la novità Sing Sing Sing, evoluzione del game show musicale. Dal 7 novembre al 5 dicembre spazio alle Drag Queen, o meglio a personaggi nei loro panni da indovinare nel format “Non sono una signora”. Il Collegio torna il 27 settembre. Nuovo ingresso su Rai2 anche per Alessia Marcuzzi, dal 22 novembre con Boomerissima (uno show che mette di fronte boomer contro millennials, genitori contro influencer). In seconda serata potremo vedere dal 13 settembre Alessandro Cattelan - martedì, mercoledì e giovedì – con #epccsuraidue. Conferme (anzi gli appuntamenti aumentano) per Belve con Francesca Fagnani e Bar Stella. Su Rai3 in prime time dal 1° dicembre Cristiano Malgioglio con “Mi casa es tu casa”.



INTRATTENIMENTO DAYTIME – Su Rai1 Reazione a Catena con Marco Liorni fino al 30 ottobre poi dal 31 torna l’Eredità con Flavio Insinna. Conferme anche per Unomattina che cambia format, Eleonora Daniele, Antonella Clerici, Serena Bortone, Alberto Matano su Rai1, Sottile-Falchi su Rai2, Agorà con Monica Giandotti su Rai3: si riparte il 12 settembre. E nel weekend per Unomattina in famiglia con Tiberio Timperi, Monica Setta e Ingrid Muccitelli, le domeniche di Mara Venier e Francesca Fialdini, di Ventura-Perego (su Rai2 al mattino) e grande ritorno per Elisa Isoardi dalle 15 su Rai2 con “Vorrei dirti che…” con la conduttrice che viaggia per tutta l’Italia alla ricerca di storie emozionanti da raccontare.

Novità dal 12 settembre dal lunedì al venerdì dalle 15:15 per Bellamà, il nuovo programma di Pierluigi Diaco che prende il posto di Bianca Guaccero. Mia Ceran conduce alle 17 dal lunedì al venerdì “Nei tuoi panni” sul cambio dei ruoli e Alessandro Di Sarno “Italiani fantastici e dove trovarli”. Greta Mauro “Top” il magazine del pomeriggio. Emma D’Aquino dal 10 settembre al 1° ottobre il sabato alle 15:15 conduce su Rai3 “Ribelli”. E ancora il nuovo game show del sabato pomeriggio di Rai 2, Ti Sembra Normale, la nuova edizione de Il Provinciale promosso su Rai1 alle 11:20. Confermate tutte le Linee (verde, bianca ecc.).

APPROFONDIMENTO - Porta a Porta con Bruno Vespa su Rai1, #cartabianca con Bianca Berlinguer su Rai3 dove vedremo anche Report, arrivato al suo 25esimo anno, con Sigfrido Ranucci, PresaDiretta con Riccardo Iacona, Chi l’ha visto? con Federica Sciarelli. Nuovi programmi invece da ottobre nella prima serata di Rai2 per Ilaria D’Amico che conduce “Che c’è di Nuovo” e tutti i giorni una striscia sul fatto del giorno con Marco Damilano, in access dal lunedì al venerdì con “Il cavallo e la torre”. Per il daytime Agorà con Monica Giandotti su Rai3, Ore 14 con Milo Infante su Rai2. Nel weekend, su Rai 3, Agorà Weekend con Giusi Sansone, Mi Manda RaiTre con Federico Ruffo, O anche no, dedicato a inclusione e solidarietà, con Paola Severini Melograni, Timeline con Marco Carrara, dedicato ai social media, Mezz’ora in più e Mezz’ora in più/Il mondo con Lucia Annunziata, Frontiere con Franco Di Mare, Rebus, su informazione e cultura, con Corrado Augias e Giorgio Zanchini, Le parole con Massimo Gramellini e Indovina chi viene a cena con Sabrina Giannini. Un’attenzione particolare alla salute con Buongiorno benessere con Vira Carbone su Rai 1, Check up con Luana Ravegnini su Rai2, Elisir con Michele Mirabella e Benedetta Rinaldi su Rai3. Ai problemi della violenza di genere sono dedicati Amore Criminale e Sopravvissute, su Rai3. Ai disturbi dei comportamenti alimentari e alle sue implicazioni psicologiche e sociali il programma in seconda serata su Rai 3 Fame d’Amore con Francesca Fialdini. Conferme per Un giorno in pretura su Rai3 con Roberta Petrelluzzi, Cose Nostre con Emilia Brandi e Codice con Barbara Carfagna su Rai1, Onorevoli confessioni con Laura Tecce, Generazione Z con Monica Setta e ReStart con Annalisa Bruchi su Rai2.

SERIE TV E FICTION – Sbarcano in Rai Morgane detective geniale, Sophie Cross, Esterno Notte, Il Nostro Generale, Sopravvissuti, la nuova stagione di Mina Settembre, Imma Tataranni, Lolita Lobosco, Il Paradiso delle Signore, Un Posto al Sole, Un Passo dal Cielo 7, Rocco Schiavone 5, Mare Fuori 3, La Porta Rossa 3. Ovviamente non poteva mancare il Commissario Montalbano con una versione restaurata delle sue storie. E poi c'è il film su Francesco Totti.

DOCUMENTARI – Grandi monografie dedicate ai 50 anni dei Pooh, a Sophia Loren, Patty Pravo, UnaBomber, Gianni Agnelli, Le Donne di Pasolini, il Nobel di Dario Fo, Lotta Continua, Moby Prince, I Magnifici 4 della risata (Verdone, Benigni, Nuti e Troisi) con Emanuela Fanelli.

RAIPLAY – Jovanotti, Valerio Lundini e le serie tv più amate dai giovani sono i fiori all’occhiello della tv streaming. Tanti cartoni animati accompagneranno i più piccoli su Rai Kids. Renzo Arbore, Alberto Angela, Fabio Fazio e Gigi Marzullo sono le star di RaiCultura.

