La Corsa di Miguel, in 8700 per la 23ª edizione: vittorie per Fontana e Fascetti







di Daniele Petroselli Dopo tre anni di buio dovuto alla pandemia, nella Capitale è tornata protagonista la Corsa di Miguel, la 10 chilometri più partecipata d'Italia, organizzata dal Club Atletico Centrale di Roma, insieme alla Uisp Roma. Per questa 23esima edizione numeri da record, con 8.700 runners che hanno tagliato il traguardo all'interno del tempio dello sport, lo Stadio Olimpico. Nella sola gara competitiva hanno chiuso la prova 4.212 partecipanti (3124 uomini e 1088 donne), insieme ai circa 2.000 non competitivi sulla stessa distanza e agli oltre 2.500, tra cui tanti studenti delle scuole romane, che hanno partecipato alla Strantirazzismo, la passeggiata di 3 chilometri partita dal Ponte della Musica. Come sempre La Corsa di Miguel, che dal 2000 ricorda la figura del poeta maratoneta argentino Miguel Benancio Sanchez, uno dei 30.000 desaparecidos, è stata una grande festa del running e della solidarietà. Importante la partecipazione delle joelette, le speciali carrozzine che hanno consentito a persone non in grado di correre o camminare di vivere ugualmente la corsa nella pancia del gruppo trasportate dai runner alfieri, e delle 34 associazioni di solidarietà che hanno dato vita a una sorta di festival lungo il percorso. A vincere la gara maschile competitiva è stato l'atleta del CS Aeronautica Militare Michele Fontana, specialista del cross, capace di staccare nell'ultimo tratto di gara, sulla pista dello Stadio Olimpico, gli avversari chiudendo con un buon 28:57. Alle sue spalle Samuele Angelini dell'Atletica Arcobaleno Savona (29:02) e il vincitore della passata edizione, l'eritreo Freedom Amaniel dell'X-Solid Sport Lab (29:10). Nella gara femminile invece successo della romana delle Fiamme Gialle Sveva Fascetti in 33:11 grazie ad uno sprint finale dove ha avuto la meglio di Alessia Tuccitto del Caivano Runners di soli 2" e di Lucia Mitidieri (34:12) dell'Asd Piano ma Arriviamo. Ultimo aggiornamento: Domenica 22 Gennaio 2023, 19:40

