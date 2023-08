Europei, l'Italia femminile del volley batte 3-0 la Svizzera. Ora la sfida alla Bulgaria

di Massimo Sarti

L'Italia della pallavolo femminile allenata dal ct Davide Mazzanti si diverte e domina 3-0 la Svizzera nel secondo match del girone eliminatorio degli Europei 2023. Buonissima prestazione delle azzurre, che bissano il 3-0 sulla Romania. Splendido il pubblico: sold-out, 3900 spettatori, all'Arena di Monza, che ospiterà (con altro tutto esaurito) sabato anche la terza partita del gruppo contro la Bulgaria, anch'essa reduce da due affermazioni.

PRIMO SET – Mazzanti non modifica il sestetto vittorioso a Ferragosto all'Arena di Verona sulla Romania. Quindi Orro in palleggio, la neo-naturalizzata italiana Antropova opposta. Pietrini e capitan Sylla schiacciatrici, Danesi e Lubian al centro, Fersino libero, Egonu ancora inizialmente in panchina. La Svizzera, reduce dalla sconfitta 3-2 all'esordio contro la Bosnia, è allenata dalla ct australiana di origini tricolori Lauren Bertolacci. L'equilibrio tra le due squadre dura pochissimo, rotto da un magistrale turno in battuta di Antropova che fa maturare un 10-5 a favore dell'Italia, grazie anche agli attacchi di Lubian. A questo punto Mazzanti cambia la diagonale palleggiatrice-opposta inserendo Bosio in regia e l'attesissima Egonu, che si presenta con un attacco poderoso sopra il muro avversario (11-6). La Svizzera si avvicina sul 14-11, ma il nuovo break delle azzurre arriva con Egonu in battuta (due aces) e Antropova in prima linea, in un primo assaggio di quello che potrebbe succedere con le due giocatrici in campo insieme.

SECONDO SET – Le svizzere stanno attaccate all'Italia un po' più a lungo, ma progressivamente Sylla e compagne allungano. Efficaci Danesi (due punti e un ace), Pietrini ed una Lubian molto efficace in attacco. Proprio Pietrini e Lubian portano le azzurre sul 20-13, prima del nuovo ingresso di Egonu e Bosio. La neo giocatrice del Vero Volley Milano si ripresenta con un attacco vincente ed un muro punto. Antropova regala il 23-16, prima di due punti della Svizzera che costringono il ct Mazzanti a chiamare time-out. Messaggio ben recepito dalle ragazze. Una sberla di Pietrini e un muro di Sylla mettono al sicuro il secondo parziale a favore dell'Italia, per 25-19.

TERZO SET – L'Italia prova subito a scappar via con i punti di Antropova, Lubian e Sylla. Ma la Svizzera, che ha cambiato qualcosa rispetto ai precedenti set, rientra sul 10-9 grazie ad un ace di Sulser. Il break decisivo del parziale sta però per arrivare a favore delle azzurre. Ancora Antropova colpisce, Pietrini si inventa due aces consecutivi, ma i punti finali sono per lo più della capitana Sylla, che chiude con tre aces sul 25-13.

