Roma, Formula E: la Jaguar di Mitch Evans vince il secondo Gran Premio della capitale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo Sam Bird, vincitore dello scorso anno, ancheappone il suo nome nell'albo d'oro deldi Roma. Il secondo E-Prix della Capitale vede vincere la prima gara per il team Panasonic Jaguar nel campionato elettrico.Nonostante la, sono stati tanti gli appassionati di automobilismo che hanno invaso dalle prime ore della mattina le strade dell'Eur, quartiere che ospita il circuito. Presenti anche la sindaca di Roma, che è anche salita a bordo di un bolide elettrico per un giro sul circuito, e il ministro degli InterniDietro Mitch Evans si è piazzatodel team, che partiva dalla pole position e che per molto è stato primo. Nel corso delle battute iniziali della corsa, complice anche la pioggia che si è abbattuta su Roma unha coinvolto diverse monoposto, obbligando i commissari di gara a sventolare lae sospendere la gara per diversi minuti.