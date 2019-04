Selfie con la Lamborghini della Polizia e tanti soldi. Poi accade l'inaspettato: «Ride bene chi ride ultimo»

Ultimo aggiornamento: 19:05

Ride bene chi ride ultimo. Con questa massima l' Agente Lisa , il profilo social della polizia di Stato, ha sintetizzato la storia di due ragazzi di di Bologna che hanno pagato a caro prezzo una foto davanti alla Lamborghini in uso alle forze dell'ordine in mostra per l'anniversario del corpo.Quanto accaduto a Bologna è stato raccontato in un post sui social:«Due giorni fa abbiamo celebrato il 167° anniversario della nostra fondazione e durante il “compleanno” nelle piazze d’Italia, a Bologna, due giovani si sono messi a faredavanti alla Lamborghini Huracan della Polizia stradale. Si stavano divertendo ad immortalarsi davanti alla fuoriserie sventolando un mazzetto di banconote come per ostentare una ricchezza che sapeva di presa in giro.Due agenti li hanno notati e il fiuto li ha portati a vederci meglio.Controlli di rito ed ecco che un cane poliziotto ha invece messo in campo il suo di fiuto e ha puntato dritto verso la tasca dei pantaloni di uno dei due. C’erano 70 grammi di Hashish suddiviso in involucri mentre nella tasca dell’altro giovane gli agenti hanno trovato un coltello a serramanico. In più i due, disoccupati, non hanno saputo giustificare i quasi € 500 che avevano indosso. I selfie purtroppo per loro si sono trasformati in foto segnaletiche».