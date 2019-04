Alex Baroni, 17 anni fa la morte tragica. Il ricordo da brividi di Giorgia

La mancanza di una persona non passa mai, come quelle occasioni mancate. Chi prova questo sa che è così. Ma se tu decidi di sopravvivere a una cosa che ti ha quasi fatto fuori allora inevitabilmente devi cambiare e attingere a tutte le tue risorse, magari scoprendone anche altre, aprire porte che sembravano chiuse e diventare una persona diversa. Sicuramente sentire di più. Per assurdo, un grande dolore è anche un’incredibile occasione di cambiamento

