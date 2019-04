Fognini, super impresa: travolge Nadal in due set a Montecarlo e va in finale. «Ora voglio la Pasqua più bella»

Impresa di Fabio Fognini al torneo di Montecarlo. Il numero uno del tennis azzurro travolge Rafa Nadal e conquista la finale sulla terra rossa del Principato: show del ligure che si impone in due set con il punteggio di 6-4 6-2.

Fognini affronterà in finale il serbo Dusan Lajovic, numero 48 del mondo. Nonostante le condizioni di gioco quasi proibitive a causa del forte vento lo spettacolo non è di certo mancato soprattutto grazie ad un Fognini in forma strepitosa. Nadal è partito di nuovo male, come nei quarti contro Pella, perdendo il servizio in avvio ma l'azzurro gli ha restituito immediatamente il favore. Nel terzo gioco il vincitore di 17 Slam ha brekkato nuovamente il ligure, stavolta a zero, anche nel quarto gioco salendo 3-1. In finale Fognini incontrerà il serbo Dusan Lajovic.



«Senza ombra di dubbio una grande vittoria, sono molto felice, c'era tanto vento era difficile. Ma sono contento di aver battuto Nadal qui davanti alla mia famiglia, ai miei amici». Fabio Fognini si gode l'impresa messa a segno a Montecarlo contro lo spagnolo n.2 al mondo e si prepara alla finalissima di domani con Lajovic. «Speriamo di festeggiare domani una bella Pasqua», sorride ai microfoni di Sky il tennista azzurro.

