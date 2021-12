(Agenzia Vista) Riccione, 30 novembre 2021 Festa allo Stadio del Nuoto di Riccione dopo l'ultima gara della carriera di Federica Pellegrini. La Divina si è poi tuffata in piscina insieme al presidente del Coni Giovanni Malagò, in camicia e pantaloni. "Me l'aveva promesso", ha raccontato la campionessa veneta. Ig Federica Pellegrini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Novembre 2021, 22:50

