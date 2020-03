Coronavirus: invito da mondo podismo italiano,restate a casa Un video con 20 testimonial. Tra promotori lo scrittore Di Sante

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Marzo 2020, 18:53

La più bella maratona possiamo vincerla restando a casa". Così un gruppo di runner, alcuni dirigenti di società podistiche, medici di pronto soccorso, lancia un messaggio di pace e di speranza in questi giorni pieni di dolore di polemiche. Tra loro anche attori come Martina Galletta (Giulietta Masina nel film su Alberto Sordi) Sebastiano Gavasso, attore televisivo tra i protagonisti della fiction "Il paradiso delle signore), che, peraltro a teatro dopo Pantani ha interpretato "Corri Dall'inferno a Central Park", tratto del best seller di Roberto Di Sante.Proprio uno dei capitoli del libro, "La ricompensa", è stato riscritto dall'autore in questo difficile momento. "Il nostro dovere - sostiene lo scrittore Roberto Di Sante - è quello di restare a casa per far correre la speranza. Per onorare i morti e rispettare i vivi". Tra gli interpreti del video anche il regista Ferdinando Ceriani, aiuto di Maurizio Scaparro, e l'attrice-regista Chiara Spoletini. E poi anche giornalisti, notai, professionisti e impiegati. Oltre a Sara Vargetto, la ragazzina diventata la testimonial di tutti quelli che non si vogliono arrendere al destino e Maurizio Romeo che ha sconfitto il cancro e poi corso la maratona di New York.Con la musicista Giovanna Famulari, violoncellista di Tosca e Ron, che ha prestato la sue note e la sua voce. Tutti insieme. Dalla Liguria alla Puglia, dal Trentino al Lazio, dall'Emila Romagna all'Umbria. Per correre, restando a casa, dall'inferno alla vita. Perché, stavolta, si vince o si perde tutti insieme.