Coppa del Mondo di sci: trionfo Brignone in Super-G in Val di Fassa, raggiunto il mito Compagnoni

L'aria di casa questa volta fa bene a Federica Brignone. In Val di Fassa l'azzurra ritorna la vittoria in Coppa del Mondo, trionfando nel Super-G. La 31enne detentrice del trofeo di cristallo, reduce da una stagione deludente e da un Mondiale di Cortina incolore, ha battuto la svizzera Lara Gut-Behrarmi, mattatrice nella recente rassegna iridata e nuova leader della classifica generale, precedendola di 59 centesimi. A completare il podio l'altra elvetica Corinne Suter, staccata di 72 centesimi.

Per la Brignone è il successo numero 16 in carriera in Coppa del Mondo, che le permette di raggiungere un mito come Deborah Compagnoni tra le azzurre più vincenti. Ottima in generale la prova delle azzurre in Val di Fassa: quarta a una manciata di centesimi dal podio Elena Curtoni, che ha chiuso davanti a Francesca Marsaglia e Marta Bassino.

Giornata però funestata da due gravi incidenti che hanno coinvolto la norvegese Kajsa Vickhoff Lie e l'austriaca Rosina Schneeberger, cadute rovinosamente lungo il tracciato e finite nelle reti di protezione. Per la prima è stato anche necessario l'intervento dell'elisoccorso. Si temono per entrambe infortuni importanti alle ginocchia.

Ultimo aggiornamento: Domenica 28 Febbraio 2021, 12:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA