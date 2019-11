Verona Marathon, in prima fila i 10 Bridgestone Everyday Battlers capitanati da Valeria Straneo

Verona Marathon. Bridgestone, produttore numero uno al mondo di pneumatici, in qualità di Partner Olimpico e Paralimpico Mondiale fino al 2024 ha scelto di supportare la splendida città di Verona alla Bridgestone Last 10k. In prima linea ci saranno i 10 Bridgestone Everyday Battlers , che correranno per la prima volta nella loro vita i 10 km con il sostegno di Valeria Straneo , medaglia d'argento nella maratona ai Mondiali del 2013 e Ambassador Olimpico di Bridgestone.



Ormai ci siamo: l'appuntamento è per domenica 17 novembre alla. Bridgestone, produttore numero uno al mondo di pneumatici, in qualità di Partner Olimpico e Paralimpico Mondiale fino al 2024 ha scelto di supportare la splendida città di Verona alla Bridgestone Last 10k. In prima linea ci saranno i 10, che, medaglia d'argento nella maratona ai Mondiali del 2013 e Ambassador Olimpico di Bridgestone.

I protagonisti del progetto motivazionale di Bridgestone daranno il massimo per raggiungere l’obiettivo per il quale hanno lavorato duramente negli ultimi mesi, supportati da Massimo Magnani, ex campione olimpico e allenatore della nazionale italiana di atletica leggera, e da Luciano Sabbatini, mental coach professionista. Quella di Verona è l’ultima tappa di un percorso motivazionale che si inserisce all’interno della campagna Bridgestone Insegui Il Tuo Sogno, Non Fermarti Mai, il cui scopo è di incoraggiare le persone di tutte le età, capacità e abilità a trovare la forza per inseguire i propri sogni e superare le difficoltà, credendo in se stessi per realizzare i propri obiettivi.



La sponsorizzazione della Maratona di Verona si concretizzerà il giorno dell’evento con una serie di iniziative promosse da Bridgestone: uno stand all’interno dell’Area Expo dedicato al pneumatico invernale premium Bridgestone Blizzak LM005, e la presenza, all’Arena di Verona, di un dome olimpico dove verrà allestito il Muro dei Sogni, un grande pannello in cui tutti i visitatori potranno scrivere e condividere il loro più grande sogno, oltre che un photo booth dove divertirsi scattando foto personalizzate.



“Bridgestone sostiene da sempre lo sport e siamo felici di essere presenti alla Verona Marathon in qualità di sponsor - ha dichiarato Elena Mugione, Brand&Trade Marketing Manager di Bridgestone South Region - Bridgestone non è solo innovazione e avanguardia nello sviluppo dei pneumatici e soluzioni di mobilità, ma ha come missione quella di migliorare il modo in cui la gente si muove, vive, lavora e si diverte, credendo sempre nella passione, nella determinazione e nel coraggio, tutti valori condivisi con il mondo sportivo”.

Venerdì 15 Novembre 2019, 15:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA