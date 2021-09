Bebe Vio da applausi, con Ursula von der Leyen al Parlamento europeo: «È lei l'anima dell'Europa e del suo futuro»

Bebe Vio ospite d'onore al Parlamento europeo, invitata da Ursula von der Leyen. «Ho invitato qui una ragazza che ha catturato la nostra simpatia. Ad aprile le avevano detto che rischiava di morire, poi è riuscita a vincere una medaglia olimpica», ha spiegato la presidente della Commissione europea, prima del lungo applauso degli eurodeputati per la campionessa italiana paralimpica della scherma.

Bebe Vio, von der Leyen: «Un'ispirazione per l'Europa»

Bebe Vio, nelle parole di Ursula von der Leyen, è «una leader, immagine della sua generazione, da cui trarre ispirazione per la sua determinazione». La presidente della Commissione europea ha poi aggiunto: «Bebe ha superato così tanto nonostante la sua giovane età. La sua storia è veramente un contrasto delle avversità, lei ce l'ha fatta attraverso il talento, la tenacia, il suo è un atteggiamento positivo, è una paladina dei valori in cui crede, ha raggiunto i suoi risultati applicando il suo credo: se sembra impossibile allora può essere fatto, lei è l'anima dell'Europa e del suo futuro».

Bebe Vio: «Applauso bellissimo, sono orgogliosa»

Il lungo applauso del parlamento europeo «è stato bellissimo». Lo ha detto Bebe Vio pur ammettendo di essersi «imbarazzata»: «Volevo sotterrarmi». «Infatti mi sono avvicinata a Paolo Gentiloni e gli ho detto 'Aiutami', ma è stato bellissimo», ha aggiunto conversando con i giornalisti a Bruxelles. «Anche avere Paolo come compagno di banco è stato divertente». La campionessa paralimpica si è poi detta «fiera di poter rappresentare» i valori che le ha attribuito la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen: «Avere il supporto di una persona così speciale è veramente qualcosa di bello».

«È stato bellissimo, ci ha invitato la presidente von der Leyen. Lei è una persona speciale che non avevo mai conosciuto di persona, veramente pazzesco», ha aggiunto Bebe Vio. «Ci siamo viste anche ieri sera e siamo state un pò insieme, è stato bellissimo. Essere qua è stupendo e anche rappresentare il mondo italiano, dello sport, dei giovani e della disabilità». L'atleta ha poi sottolineato che si sente «fiera di poter rappresentare queste cose» e anche «sapere di avere il supporto di una persona così speciale è veramente qualcosa di bello». «Non sono bravissima a fare degli appelli», ha poi detto, «ma posso dire che ho 24 anni e mi sto godendo la mia vita al massimo, facendo un sacco di cose, ma semplicemente perché mi diverto e amo tutto ciò che faccio». Secondo Bebe Vio, «se ti diverti e ti impegni, in qualsiasi cosa riuscirai a trovare sempre un obiettivo, un sogno che vuoi raggiungere, Dunque trovate qualcosa che vi diverta veramente».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Settembre 2021, 12:49

