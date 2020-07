Totti e la foto di famiglia in montagna, ma i fan notano che...

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Luglio 2020, 21:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. E' il commento di Bebe Vio , la campionessa di scherma paralimpica, alla foto postata su Instagram dall'atleta veneta in compagnia del centrocampista del Cagliari Nainggolan. Anche il Ninja ha postato la foto sul suo profilo:I due sono molto amici. Un'immagine che sta facendo il giro del web: in pochissimo tempo migliaia di «mi piace» e centinaia di commenti. La foto è stata scattata al Poetto, in uno dei chioschi ristoranti del litorale di Cagliari. Bebe Vio è in vacanza in Sardegna, per Nainggolan qualche ora di relax: nel pomeriggio aveva appuntamento con il suo mister Walter Zenga per preparare la sfida di domenica con l'Atalanta.