Will Smith svela chi sarà il prossimo Principe di Bel-Air, scopri chi è

Il Principe di Bel-Air torna in tv. Questa è la notizia che molti appassionati della Serie Tv, che lanciò Will Smith, aspettavano. Ma il protagonista non sarà più lui. Will Smith cede il trono e dà l'annuncio sui social.

Leggi anche > Elisabetta Canalis torna in tv con "Vite da Copertina": «Ho detto tanti no, ora sono pronta per un programma tutto mio»

Will Smith non sarà più il Principe di Bel-Air e il passaggio di consegne sui social ha diviso i fan, da una parte contenti per il ritorno di una serie tv molto amata, dall'altra delusi per l'assenza del loro beniamino. Per rendere tutto molto più spettacolare l'annuncio è arrivato su Facebook con la stella di Hollywood che si è collegato in streaming con il giovane attore che prenderà il suo posto.

Un vero e proprio passaggio di consegne nell'epoca delle videoconferenze e dei Social Network che ha visto Will Smith comunicare a Jabari Banks il suo nuovo ruolo. Jabari, laureato alla Universit of the Arts di Philadelphia nel 2020, cantautore, cantante, rapper e giocatore di basket, sarà il nuovo Principe di Bel-Air e per lui sarà il suo primo ruolo come attore televisivo nel reboot della sitcom degli anni '90 più amata di sempre.

Will si è collegato con il giovane Banks, che si trovava nella sua camera: «È un grande piacere incontrarti - ha esordito la star hollywoodiana -, e dal profondo del mio cuore vorrei farti le mie congratulazioni: hai ottenuto il ruolo di Willy in Bel-Air».

«Questo è un sogno che si realizza, tu non sai come mi... no, probabilmente lo sai!», risponde incredulo ed emozionato Jabari. ««Hai una strada fantastica davanti a te - gli ricorda Smith -, non vedo l'ora di essere una risorsa per te in questo processo mentre costruisci la tua vita e costruisci la tua carriera».

Il siparietto, poi, si conclude con Banks che ricorda quando al liceo si vestiva come Willy. «Devo ringraziare mio padre per avermi spinto a partecipare ai provini!».

Per la serie «Bel-Air» sono già previste due stagioni ed è stata rielaborata in chiave drammatica dal regista Morgan Cooper mantenendone, però, la stessa idea originale.



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Settembre 2021, 23:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA