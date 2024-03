Vittorio Feltri, gelo in studio per le parole omofobe: «Vannacci ha ragione, essere gay non è normale»

di Dajana Mrruku

Vittorio Feltri non è nuovo a dichiarazioni estreme, che fanno scalpore. L'ex direttore di Libero è stato ospite di Sabrina Scampini, a Stasera Italia, per commentare i fatti di cronaca più importanti negli ultimi giorni, dalle manganellate agli studenti di Pisa alle elezioni in Sardegna, fino alle ultime notizie sul generale Roberto Vannacci. Quest'ultimo aveva detto che «gli uomini portano i pantaloni» riferendosi alla gonna indossata da Marco Mengoni a Sanremo. Incalzato dalla conduttrice, Feltri ha commentato le dichiarazioni di Vannacci con parole che hanno creato un momento di puro imbarazzo durante il programma.

Le parole di Vittorio Feltri sui gay

Vittorio Feltri ha detto di essere totalmente d'accordo sulle parole del generale Vannacci e, ha aggiunto una sua personale riflessione: «Se dire certe cose può aumentare le discriminazioni? Nessuno cambia idea perché sente una frase del generale.

La reazione imbarazzata di Sabrina Scampini

La conduttrice Sabrina Scampini si è trovata a gestire un momento di imbarazzo durante la diretta, dopo le parole di Vittorio Feltri e ne ha rpeso subito le distanze: «In realtà è normale ciò che ognuno desidera. Non credo ci sia anormalità negli orientamenti. Per me è normalissimo, poi ognuno esprime la sua opinione».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Marzo 2024, 16:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA