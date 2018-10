La Vita in Diretta, Tiberio Timperi e il bacio a sorpresa a Francesca Fialdini che sorprende tutti

Martedì 16 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:23 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Finale a sorpresa a La Vita in Diretta. Alla fine della puntatacon impeto la collegaÈ successo martedì 16 ottobre, quando al termine della trasmissione, in uno spazio dedicato al fascino intramontabile dei fotoromanzi, Tiberio Timperi e Francesca Fialdini dovevano interpretare una delle scene clou di, pubblicata dallo storico settimanale Grand Hotel. Ma Timperi ha sorpreso la collega con un bacio molto realistico.Il fermo immagine parla chiaro: Tiberi stampa un focoso bacio sulle labbra di Francesca Fialdini, che dallo sguardo sembrerebbe essere. Il bacio arriva a una settimana dalla pace "scoppiata in diretta tv" tra i due conduttori che avrebbero affermato di non aver mai litigato e di non aver intenzione di separarsi. Professionalmente parlando.«Forse il successo della trasmissione infastidisce qualcuno», avrebbe chiosato il conduttore. Anche se diversi battibecchi tra i due sarebbero andati in onda dall'inizio della stagione. In ogni caso, il bacio oggi avrebbe suggellato davvero una rappacificazione. Con tanto di