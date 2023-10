Veronica Pivetti: «Il mio film da regista non è mai uscito, ma sto lavorando per fare un'altra regia»

Veronica Pivetti, ospite di Francesca Fialdini per presentare il suo nuovo libro ‘Rosa’, ha ricevuto una sorpresa e la reazione è stata inaspettata. È accaduto oggi in diretta a 'Da noi... a ruota libera', puntata durante la quale l'attrice ha anche confessato: «Il mio primo film da regista? Non è mai uscito. Ma ora sto lavorando per fare un'altra regia. Ho bisogno di fare tante cose, voglio organizzare i prossimi 25 anni di lavoro».



È l'annuncio di Veronica Pivetti, che questa domenica si è raccontata in una lunga intervista nel talk show di Rai1 della domenica pomeriggio.



Da noi... a Ruota Libera: da Veronica Pivetti a Giovanni Floris, tutti gli ospiti di domenica 22 ottobre su Rai 1



Veronica Pivetti, depressione e solitudine, il rimedio è il cane Orzo: «È l'uomo della mia vita»



Veronica Pivetti, l'intervista

L'attrice, doppiatrice e scrittrice ha ripercorso la sua vita, toccando soprattutto i momenti più delicati: «Ho fatto errori madornali, in amore ma non solo.



La sorpresa

Il mio libro racconta la storia di una donna che è simbolo di un mondo che ho scoperto. Volevo mettere luce sulle persone invisibili (spesso trattate male), ma insostituibili e vero ossigeno per i nostri anziani. Queste persone - ha concluso Veronica Pivetti - hanno lasciato le loro famiglie, i loro paesi. E anche i loro mestieri. Vengono da noi in Italia e ci salvano la vita

.

Ultimo aggiornamento: Domenica 22 Ottobre 2023, 19:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA