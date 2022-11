Veronica Pivetti, depressione e solitudine, il rimedio è il cane Orzo: «È l'uomo della mia vita»

di Redazione web

I cani riescono a donare ai propri padroni un amore incondizionato e Veronica Pivetti che vive da anni con il suo cane Orzo, lo sa bene. L'attrice ha più volte confessato di essere innamorata del suo amico a quattro zampe.

Veronica Pivetti ha confessato in passato di aver sofferto di depressione e aver attraversato un periodo buio della propria vita. L'attrice però, non teme la solitudine proprio grazie alla presenza del suo cagnolino Orzo.

La storia di Veronica e Orzo

In una recente intervista rilasciata ad Huffpost, Veronica Pivetti ha raccontato come è avvenuto il primo incontro con Orzo, un barboncino toy biondo di sei anni, che lei definisce l'uomo della sua vita: «La prima volta che l’ho visto era piccolo e vivacissimo. In una specie di recintino girava intorno come quei trenini che vanno velocissimi, poi si bloccava di colpo e si addormentava. Mi ha fatto ridere e ho subito capito: “Questo è l’uomo della mia vita"».

La vita insieme a Orzo

L'attrice e il suo cagnolino non riescono a stare lontani nemmeno un minuto e vivono praticamente in simbiosi: «La vita insieme è intensa, fatta di grandi scambi e amore. Ci confrontiamo, baciamo e litighiamo perché quando siamo in giro deve annusare tutto, poi si impunta, certe cose non le vuole fare.

Insomma, avendo lui una forte personalità, il rapporto non sempre fila liscio e ogni tanto ci devi anche discutere. Non è un cane ubbidiente ma si adatta: campa in aereo, treno, hotel, camerino, è educato ma non arrendevole. Per questo provo anche molta stima nei suoi confronti».

Il dramma dell'abbandono degli animali

Purtroppo però, ci sono anche "persone" che non riescono a capire il grande valore degli animali e dei cani, e che molto spesso quindi decidono di abbandonare. «È inconcepibile. Non so come si faccia a tornare a casa, dormire la notte e guardarsi allo specchio».

Ultimo aggiornamento: Domenica 13 Novembre 2022, 11:59

