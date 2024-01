Valeria Golino a Verissimo: «L'amicizia con Valeria Bruni Tedeschi? Sono innamorata di lei, anche se è infantile e prepotente»

di Dajana Mrruku

Valeria Golino è stata ospite a Verissimo per raccontare delle sue ultime fatiche cinematografiche, tra il ricordo del papà Luigi Golino che le consigliava di allontanarsi da loro, di affrontare le sue passioni e seguirle, «mi voleva libera e indipendente», ma anche la paura di invecchiare e l'amicizia con Valeria Bruni Tedeschi. «Il mio rapporto con il tempo che passa? Non si fa in tempo ad abituarsi al cambiamento che ce n'è un altro subito dopo. Non è facile abituarsi ad invecchiare», ha dichiarato Valeria.

Il rapporto con Valeria Bruni Tedeschi

Valeria Golino ha presentato il nuovo film in uscita, "Te l'avevo detto", dove recita accanto all'ex compagno Riccardo Scamarcio.

«Valeria è una mia quasi sorella, lavoriamo insieme ogni volta che possiamo. Stiamo molto tempo insieme, lei è la mia croce e delizia: ha una personalità molto forte, vivida, prepotente. Qualche volta mi devo difendere da lei sennò mi fa girar come se fossi una bambola. Lei parlava delle mie virtù, io sono innamorata di lei e anche dei suoi difetti: il suo essere prepotente, imprevedibile, il suo non accorgersi degli altri, lei è infantile e vuole essere al centro dell'attenzione come una bambina», ha rivelato durante l'intervista.

