Valeria Bruni Tedeschi, il compagno e attore Bennacer accusato di stupro: «Sono sbalordita, linciaggio mediatico»

Fulmine a ciel sereno in casa di Carla Bruni. A pochi giorni dall'uscita nelle sale italiane del film «Forever Young (Les Amandiers)» della sorella Valeria Bruni Tedeschi, il cognato della top model, l'attore Sofiane Bennacer, è accusato di stupro. La magistratura indaga su di lui da tempo, in seguito alle accuse di tre donne, ma è stato solo oggi, in occasione della presentazione a Roma del film, che la notizia è stata riportata dalla testata francese Libération per poi fare il giro dei quotidiani internazionali.

Carla Bruni, il compagno della sorella accusato di stupro

Legato da alcuni mesi a Valeria Bruni Tedeschi, attrice, regista e sorella dell'ex top model Carla, l'uomo di 25 anni è accusato di stupro e violenza e in Francia è già iniziato quello che la compagna definisce un processo mediatico. «Oggi è la giornata contro la violenza sulle donne. Tengo ad esprimere, innanzitutto, il mio grande rispetto per la libertà di parola delle donne e il mio profondo attaccamento al fatto che possano essere ascoltate. Sono stata io stessa vittima di abusi durante la mia infanzia e conosco il dolore di non essere stata presa sul serio. Ciò non mi impedisce, tuttavia, di essere sbalordita – ha dichiarato Valeria –, leggendo il quotidiano Libération, di vedere il trattamento riservato a un giovane uomo oggetto di un’indagine penale in corso, senza alcun rispetto per le persone che stanno lavorando su questa indagine, né per il principio di presunzione di innocenza».

Nella sua lunga dichiarazione, la regista spiega le ragioni che l'hanno spinta a sceglierlo come protagonista del suo ultimo film, dove in Francia ha già riscontrato molto successo. «Sono rimasta artisticamente impressionata da Sofiane Bennacer sin dal primo secondo del casting del mio film e ho fortemente voluto che ne fosse l’attore principale nonostante le voci che circolavano, di cui ero a conoscenza. I miei produttori hanno espresso timori e riserve, ma gli ho comunicato che queste voci non dovevano mettere in discussione questa scelta e che era impensabile per me fare il film senza di lui. Ad oggi, è chiaro a tutti che non è stato ancora giudicato, e questa scelta editoriale non è secondo me altro che un puro linciaggio mediatico, ben lontano dalla volontà di informare in modo obiettivo e imparziale – prosegue la sorella di Carla Bruni, che lamenta la scelta editoriale di pubblicare una foto dell'uomo con le mani sporche di sangue e il volto corrucciato.

La Bruni Tedeschi ha poi rivelato la natura della sua relazione con Bennacer: «Non devo esprimermi sulla mia vita privata, ma visto che sono tenuta a renderne conto, voglio dire che abbiamo effettivamente una relazione amorosa, ma questo rapporto è iniziato molto dopo la fine delle riprese, ed è basato innanzitutto su un'amicizia profonda».

La difesa di Carla Bruni

Anche l'ex first lady Carla Bruni è intervenuta sul caso, attaccando la testata: «Libé ci ha dato lezioni di moralità per 40 anni, ma la presunzione di innocenza gli è ovviamente del tutto estranea. Condannare sulla prima pagina di un giornale, al giorno d'oggi, significa condannare del tutto. È crocifiggere qualcuno, senza nemmeno sapere cosa sia realmente. Significa violare uno dei fondamenti delle nostre democrazie». Prima di chiarire: «Sono solidale con tutte le donne per principio, impegnata e inflessibile nel difendere tutte le vittime e la loro lotta, perché ci sono stati così tanti abusi, c'è stata così tanta impunità per tanto tempo e i responsabili sono stati puniti così raramente. Ma la femminista che sono sempre stata, oggi vuole dire che non si allevia il dolore delle vittime creando nuove vittime in modo selvaggio e casuale e altrettanto ingiusto».

