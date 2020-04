Tv8 e Rai2, arrivano due nuovi programmi di informazione

Sky è alle prese con un programma contenitore dedicato all’informazione. Quattro ore al giorno (dalle 10 alle 14) in onda su Tv8. È stato scelto un capoprogetto Alessandro Banfi, ex Mediaset ed ex La Vita in diretta di Rai1. Per la conduzione maschile si fa il nome di Alessio Viola, giornalista di Sky tg24 che finalmente potrebbe avere un posto da anchorman in un infotainment. Per il ruolo di conduttrice invece non c’è stata ancora l’attesa schiarita. Tramontata l’opzione Bianca Guaccero, sono in lizza le giornaliste Cristina Parodi e Francesca Barra, alle quali si aggiunge l’attrice Ilenia Lazzarin (ex Un Posto al Sole e Il Contadino cerca moglie).



Il programma – che non ha ancora un titolo definitivo – dovrebbe partire a giugno da Milano e durare almeno due anni consecutivi (senza sosta estiva). Un tour de force così intenso tiene sulle spine Parodi e Barra, entrambe molto legate agli impegni familiari. La Barra, tra l’altro, già opinionista di Piero Chiambretti a Rete4, difficilmente verrà “ceduta”. La conduttrice-attrice Ilenia Lazzarin potrebbe avere la strada spianata. Tuttavia gli autori temono che non possa essere a suo agio nel gestire troppe ore di diretta, non essendo una giornalista.



Anche Rai2 ha in embrione una nuova trasmissione dedicata all’informazione, curata dalla rete e non dal Tg2. Ancora si sa poco o nulla sulla conduttrice (sembra sfumata l’ipotesi Manuela Moreno che ha rilanciato lo share di Tg2 Post). Si sa soltanto che il talk dovrebbe andare il giovedì in prima serata a partire da settembre inoltrato. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Aprile 2020, 13:48

