Tu si que vales, Sabrina Ferilli e il bacio sulle labbra di Giovannino: l'attrice lo prende a schiaffi VIDEO

di Redazione web

Sabrina Ferilli baciata sulle labbra dal disturbatore di Giovannino a Tu si que vales, il programma presentato da Maria De Filippi. La scena è già un cult di questa stagione, che sabato prossimo avrà il suo atto finale. Dopo essersi scontrati, l'attrice e Giovannino hanno sancito la pace con un bacio appassionato, che ha scatenato gli applausi e le risate del pubblico.

Giovannino bacia Sabrina Ferilli sulla bocca

Giovannino entra in puntata e si rivolge a Maria De Filippi: «Guarda i miei occhi Maria, sono tutti rossi, non ho dormito stanotte», ha detto. «Sono molto arrabbiato, non la voglio neanche guardare - dice parlando di Sabrina Ferilli -.

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Novembre 2023, 10:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA