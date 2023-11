Tu si que vales, Gerry Scotti scoppia in lacrime per Pietro Failla. Luciana Littizzetto incredula: «Ma fa finta?»

di Redazione web

Gerry Scotti emoziona e si emoziona a Tu si que vales, il programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Il conduttore non ha mai avuto problemi a emozionarsi in pubblico. E anche ieri sera, nella puntata dell'11 novembre, si è lasciato andare alle lacrime. A far piangere Gerry è stato il concorrente Pietro Failla, che si è presentato in puntata come "cameriere e ballerino".

L'esibizione e le lacrime

Pietro Failla ha ballato mentre apparecchiava la tavola. Poi, ha raccontato la sua storia: «Faccio il cameriere e ballerino, sono sposato.

La reazione degli altri giudici

Dopo aver visto Gerry Scotti in lacrime, Luciana Littizzetto ha commentato incredula: «Ma fa finta?». Sabrina Ferilli sulla stessa scia: «Ma qui ci è sfuggito tutto di mano caz**. Ma perché ti sei commosso così?». Il conduttore, però, ha preferito non rispondere: «Non lo posso raccontare».

