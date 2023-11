Tu Si Que Vales, la finale: il vincitore e i premi. Sabato prossimo “il best of” su Canale 5

di Tommaso Cometti

Anche questa edizione di Tu Si Que Vales volge al termine, con il gran finale in onda sabato 18 novembre, ovviamente in diretta per consentire al pubblico di decretare il vincitore del premio in gettoni d'oro di 100mila euro. Dopo le lunghe selezioni ad opera dei giudici e della giuria popolare e dopo la finale, il sabato successivo, il 25 novembre, andrà in onda “il best of”, una raccolta dei momenti più emozionanti e divertenti della stagione.

La puntata

A contendersi il podio, i concorrenti che hanno ricevuto quattro sì dai giudici Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Luciana Littizzetto e il 100% dei voti dalla giuria popolare capitanata da Sabrina Ferilli. Questi i finalisti: Enzo Weyne, un'illusionista;

Duo Vita, acrobati con il cerchio; Messoudi Brothers, giocolieri e spogliarellisti; Duo Artur & Esmira, acrobati; Les French Twins, illusionisti informatici; Duo Paradise, atleti; Samuele Palumbo, bambino violinista; Mystery of Gentleman, acrobati; Duo Just Two Men, acrobati; Dimitry Politov, pole dancer; Ramadhani Brothers, atleti; Showproject, ginnasti; Enzo Pebre, acrobata; Amedeo Abbate, comico. Ci sono anche altri tre concorrenti d'eccezione, della "scuderia" di Gerry Scotti: Italo Arienti, Massimo Cammarata e Pietro Failla.

Il premio

Se il vincitore porta a casa un ricco montepremi del valore di 100mila euro in gettoni d'oro, il vincitore della Scuderia di Gerry Scotti, si aggiudica un viaggio per due persone.

Ultimo aggiornamento: Sabato 18 Novembre 2023, 22:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA