Totti, arriva la serie tv sul Capitano: ecco chi interpreterà lui e Ilary Blasi. E Gianmarco Tognazzi sarà Spalletti

Greta Scarano sarà Ilary Blasi, Pietro Castellitto sarà Francesco Totti, e non solo: anche Gianmarco Tognazzi nella parte di Luciano Spalletti e Monica Guerritore in quella della mamma di Totti. Sono le ultime indiscrezioni, riportate dal quotidiano Il Messaggero, sulla serie tv più attesa dell'anno, Un Capitano, la serie che parlerà proprio di Francesco Totti, ex capitano della Roma.



Sei puntate, con la regia di Luca Ribuoli, prodotte da Sky e Wildside, le cui riprese inizieranno lunedì 20 luglio per 13 settimane. Greta Scarano, famiglia romanista, è stata individuata come volto ideale per interpretare Ilary: attrice versatile, ha interpretato Sabrina Minardi nel film La verità sta in cielo, di Roberto Faenza, sul caso di Emanuela Orlandi, ma anche ruoli in film cult come Suburra e in serie internazionali come Il nome della rosa.





Ultimo aggiornamento: Friday 17 July 2020, 12:59

