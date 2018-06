Mondiale, Mediaset record. Pardo sbanca con Tiki Taka

Lunedì 25 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

È stato presentato come l'anno Mondiale per Mediaset. Mai una previsione si può dire più azzeccata. Il biscione ci sta costruendo presente e futuro con questo colpaccio strappato alla Rai che è colpevole di aver snobbato la manifestazione. Non c'è l'Italia e quindi chi la vede. E invece in questo periodo della stagione i telespettatori si godono l'unica freschezza della tv d'estate.Perfino le partite del pomeriggio volano negli ascolti. Danimarca-Australia, gara che in una domenica di campionato non guarderebbe nessuno, finisce per raggiungere il 20% di share.Grazie alle percentuali di share dei Mondiali, Italia 1 può assestarsi al terzo posto nella classifica delle reti, dopo Raiuno e Canale 5. Grazie ai Mondiali finirà per superare Raidue e Raitre.Oltre alle partite (finora la Germania è sempre la più vista), spiccano gli ascolti anche delle trasmissioni a contorno dell'evento. Con Sandro Sabatini in cabina di regia spicca la brava Giorgia Rossi nel pre e dopo partita. Va forte anche Pierluigi Pardo (foto) e il suo Tiki Taka Russia (oltre 1 milione 600 mila spettatori con il 12% sabato sera). Il programma è competente e divertente, con ospiti tecnici di primissimo livello (Allegri, Capello, Mancini) e opinionisti doc. Il tutto in un mix di simpatia e ironia nel quale Pardo è un campione. Molto meglio di Balalaika, che eccede un po' troppo nello show con Savino, la Gialappa e Abatantuono un po' troppo scontati e prevedibili.