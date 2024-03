The Voice Senior verso la finale: chi sono i 12 cantanti che si contenderanno la vittoria

di Redazione web

The Voice Senior ha decretato i 12 super finalisti che, la settimana prossima, si contenderanno la vittoria. Antonella Clerici, durante la semifinale andata in onda ieri sera, ha visto i cantanti in gara esibirsi, emozionarsi e anche congratularsi con coloro che sono riusciti a strappare il pass per l'ultima puntata.

I quattro giudici, ovvero Loredana Bertè, Gigi D'Alessio, Clementino e Arisa hanno fatto divertire il pubblico con gag e battute ma si sono concentrati soprattutto sulle proprie squadre. Ognuno di loro, infatti, doveva scegliere tre concorrenti da portare in finale e, anche se la decisione non è stata affatto semplice, si sono ridefinite altre quattro mini squadre che si confronteranno durante l'ultima puntata.

Ecco chi sono i 12 finalisti.

I finalisti di The Voice Senior

La semifinale di The Voice Senior era composta da due manche: nella prima, i giudici dovevano scegliere due, fra i tre concorrenti che si esibivano, da portare avanti, mentre nella seconda manche, potevano portare con sé in finale solamente uno dei cantanti. Gigi D'Alessio si è emozionato moltissimo con Dina Puddu che ha cantanto "Un'emozione da poco" di Anna Oxa, con Benito Madonia che si è esibito con "Senza Luce" dei Dik Dik e, infine, con Luca Minelli che ha cantato "Miserere" di Zucchero e Luciano Pavarotti. Arisa ha regalato la finale a Bartolomeo Iossa che l'ha commossa cantando "A mano a mano" di Rino Gaetano, a Mario Rosini che si è esibito con "In assenza di te" di Laura Pausini e a Donatella Pandimiglio che ha portato un brano di Barbra Streisand intitolato "The way we were".

Le squadre di Loredana Bertè e Clementino

Clementino ha deciso di portare in finale Sonia Sanzi che ha cantato "It's a Man's Man's Man's World" di James Brown, Pino Maragno che si è esibito con "L'emozione non ha voce" di Adriano Celentano e Gianluca John Calzolari che si è scatento sul palco con "One" degli U2. Infine, Loredana Bertè ha composto la squadra per la finale con Claudia Bruni che ha cantanto "Volami nel cuore" di Mina, Vittorio Centrone che si è esibito con "The Power of Love" di Frankie Goes to Hollywood e Sandro Bertoldini che "ha pettinato" tutti con la sua versione di "It's My Life" di Bon Jovi.

