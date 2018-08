Giovedì 23 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Mancano poche settimane e poi il pubblico dipotrà gistarsi la prima edizione dicondotta daTra le sei coppie protagoniste del docu-reality, la più "sconosciuta" e giovane è quella composta dafiglio dello storico portiere dell'Inter e della Nazionale italiana Walter. Proprio la loro giovane età potrebbe riservare delle belle sorprese. I due sono fidanzati da circa due anni e sui social sembrano essere molto felici e legati tra loro. Andrea ha seguito le orme del padre, con cui non ha un buon rapporto, e gioca in prima categoria, Alessandra ha un passato da Miss.Nata il 23 settembre del 1996, Alessandra a soli 18 anni è arrivata in finale al concorsoMa oltre a qualche servizio fotografico non ha altri trascorsi televisivi. Gioca a pallavolo è originaria di Recanati e la sua famiglia è composta dal papà Antonio, la mamma Jusy e il fratello maggiore Emanuele. Prima di incontrare Andrea era fidanzata con un altro ragazzo, ma nel 2016 lei ha messo fine a questa storia per tuffarsi tra le braccia del suo Andrea e non lasciarlo più. Riuscirà la giovane coppia a resistere alle tentazioni dell'Isola? Le altre coppie che vedremo a settembre sono: Valeria Marini e Patrick Baldassarri; Stefano Bettarini e Nicoletta Larini; Sossio Aruta e Ursula Bennardo; Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi; Fabio Esposito e Marcella Esposito.