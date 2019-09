Temptation Island Vip 2, anticipazioni prima puntata: abbandoni in corsa e rivolta web contro Er Faina

Temptation Island Vip

Lunedì 9 Settembre 2019, 13:10

La prima puntata diin onda questa sera su canale 5, che seguiremo in diretta, si preannucia ricco di colpi di scena trae l'inedita rivolta del web contro. Sono sei le coppie che parteciperanno, ma una potrebbe già scegliere di andare via dal villaggio. Sututti gli aggiornamenti.Su Canale 5. Al timone del programma della rete ammiraglia Mediaset, Alessia Marcuzzi accoglie nelle spiagge dorate dell’ Is Morus Relais in Sardegna le sei coppie Vip che hanno deciso di mettersi alla prova in questo straordinario viaggio antropologico per comprendere la profondita’ dei propri sentimenti.Partecipano: l’attrice e showgirlcon il fidanzato Andrea Ippoliti,la conduttrice tv e radiofonica Anna Pettinelli con il fidanzato attore Stefano Macchi, ilcon l’ex tronista Serena Enardu, l’attore napoletanocon la fidanzata Federica Caputo, il più bello d’Italia Simone Bonaccorsi con la prof. de “L’Eredità” Chiara Esposito, il re del webcon la fidanzata Sharon Macrì. Riflettori puntati su Pago, Ciro Petrone e Damiano Coccia. Per quanto riguarda il cantante pochi giorni fa hain cui non dice esplicitamente di aver, ma lancia segnali equivochi. Ciro Petrone, il "pisellino" di Gomorra si è lanciato in una corsa a perdifiato per raggiungere la sua fidanzata Federica. Su "Er Faina", la situazione è un po' più complicata, la sua partecipazione a Temptation Island Vip 2 ha scatenato il disappunto di alcune webstar, blogger e creators che hanno deciso di boicottarlo. Danon vedremo gif, meme o contenuti multimediali su Er Faina fino alla fine di Temptation, un invito che sta prendendo piede anche su altre pagine dedicate all'intrattenimento.