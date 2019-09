Temptation Island Vip 2: «Alessia Marcuzzi ma come ti vesti?», pioggia di critiche sui social

di Ida Di Grazia

Leggo.it

Ma perchè ora la marcuzzi sta vestita come mia nonna quando va a messa e fa fresco e si mette la sciarpa? #temptationislandvip — sarah recchia (@Sarah_Rec) September 9, 2019

Ma come si è vestita la Marcuzzi?!🤔#TEMPTATIONISLANDVIP — Alessandra (@Alessandra_2308) September 9, 2019

Anche noi #marcuzzi ti vorremmo abbracciare per come ti sei vestita.



#temptationislandvip — Soppa Wanda (@KoaSybille) September 9, 2019

La Marcuzzi è vestita da Barbie Caritas? #temptationislandvip — Scemochilegge (@sivabendaiciao) September 9, 2019

Ma la marcuzzi vestita da jek sparrow??? #temptationislandvip — La Pastissada (@LaPastissada) September 9, 2019

Lunedì 9 Settembre 2019, 23:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il debutto dialla conduzione didopo la pesante eredità lasciata lo scorso anno da, sembra essere offuscata a causa del suo abbigliamento. La Pinella, sempre super stilosa sui socia,l per la prima prima puntata di Temptation che stiamo seguendoha fatto storcere il naso e sul web è subito:in occasione della prima puntata dinon hanno convinto il pubblico da casa. Il completo stile pirati dei Caraibi, oppure i jeans eccessivamente ampi che non valorizzano il fisico strepitoso della conduttrice, sono solo alcuni degli outfit scelti dalla Marcuzzi che proprio non sono andati giù al popolo del web che si è riversato sui social per urlare a gran voce. Un vero e proprio choc per il pubblico abituato a vederla in completi sempre super ricercati o in abiti sexy e provocanti, lo stile estremamente easy per ora non buca lo schermo, ma ci sono ancora altre cinque puntate. Si vedrà.